Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин открыл детскую футбольную школу

Роман Зобнин открыл детскую футбольную школу
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин открыл детскую футбольную школу.

«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу. Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.

Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста. Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни. Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Zobnin Team в «Инстаграме».

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Новость по теме
Зобнин — о лимите: хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021