Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин открыл детскую футбольную школу.



«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу. Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.



Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста. Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни. Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Zobnin Team в «Инстаграме».

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