Фанаты львовских «Карпат» жарили сосиски на трибунах стадиона во время матча

Фанаты львовских «Карпат» во время матча чемпионата Второй лиги Украины с киевским «Левым берегом» (2:0) устроили пикник на одном из секторов стадиона «Украина». Болельщики жарили сосиски и пили пиво.

Публикация доступна в «твиттере» журналиста Вячеслава Марианко.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге также недавно произошёл инцидент, связанный с фанатами, который получил большой резонанс. Два болельщика московского «Спартака» во время игры в Грозном с «Ахматом» (1:0) в состоянии алкогольного опьянения начали выкрикивать оскорбительные фразы, после чего сотрудники полка Кадырова избили их дубинками и увезли с территории стадиона. По словам одного из очевидцев, грубая физическая сила была применена к болельщикам после слов про аллаха.