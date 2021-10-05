Фанаты львовских «Карпат» жарили сосиски на трибунах стадиона во время матча
Поделиться
Фанаты львовских «Карпат» во время матча чемпионата Второй лиги Украины с киевским «Левым берегом» (2:0) устроили пикник на одном из секторов стадиона «Украина». Болельщики жарили сосиски и пили пиво.
Публикация доступна в «твиттере» журналиста Вячеслава Марианко.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге также недавно произошёл инцидент, связанный с фанатами, который получил большой резонанс. Два болельщика московского «Спартака» во время игры в Грозном с «Ахматом» (1:0) в состоянии алкогольного опьянения начали выкрикивать оскорбительные фразы, после чего сотрудники полка Кадырова избили их дубинками и увезли с территории стадиона. По словам одного из очевидцев, грубая физическая сила была применена к болельщикам после слов про аллаха.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:06
-
11:56
-
11:55
-
11:47
-
11:43
-
11:31
-
11:21
-
11:18
-
11:02
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:31
-
10:24
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:32
-
09:23
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:02
-
07:50
-
07:44
-
06:33
-
06:15
-
06:04
-
04:13
-
03:55
-
03:36
Партнерский контент