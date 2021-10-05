«Бердыев сказал, что мы уже там». Кафанов рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как в 2016 году мог войти в тренерский штаб московского «Спартака».
«Да, я бы поехал в «Спартак», если бы Бердыев возглавил его. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше — не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали», — приводит слова Кафанова «Спорт-экспресс».
Напомним, в августе 2016 года пост главного тренера «Спартака» покинул Дмитрий Аленичев. Вместо него в клуб должен был прийти Курбан Бердыев, однако в итоге новым наставником московской команды стал Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста московский «Спартак» стал чемпионом России по итогам сезона-2016/2017.
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