Магомед Оздоев восстановился после травмы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев сообщил, что восстановился после травмы колена.



«Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона», — написал Оздоев на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Оздоев получил травму на первых минутах матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1), который состоялся в конце июля текущего года. На 11-й минуте вместо 28-летнего хавбека вышел полузащитник Кирилл Кравцов. Позже у Оздоева было диагностировано растяжение связок коленного сустава.

«Зенит» в 10 матчах набрал 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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