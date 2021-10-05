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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать информацию об отказе возглавить РПЛ

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать информацию об отказе возглавить РПЛ
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать информацию об отказе возглавить Российскую Премьер-Лигу после ухода Сергея Прядкина.

«Правда ли, что отказался занять должность исполняющего обязанности президента РПЛ? Без комментариев», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время. Вопрос в стадии оформления решения, всё должно произойти в ближайшее время. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»).

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