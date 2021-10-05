Роман Асхабадзе: задача «Факела» на этот сезон — войти в пятёрку ФНЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о задаче клуба на текущий сезон.

«Для себя я ставлю задачу в этом году — место в пятёрке. Если говорить про будущее, то, конечно же, клуб с такой историей и с таким количеством болельщиков должен принимать матчи Премьер-Лиги. Но здесь есть ряд факторов, о которых мы уже говорили. В первую очередь — инфраструктурных. Это уже последний этап в этой пирамиде. Многие руководители областей, которые хотят для своих клубов развития и повышения в классе, боятся одной вещи. Боятся, что клуб, выйдя в Премьер-Лигу, скажет: «Извините, но в РПЛ нам нужно такое-то количество миллиардов рублей». А ни область, ни другие партнёры не смогут потянуть такие суммы. Но мне кажется, что эта история в России по тем или иным причинам очень раздута. К сожалению.

По нашим оценкам, бюджет плюс-минус в 350-400 млн стабильных средств может гарантировать тебе выход в Премьер-Лигу. И по факту выхода в Премьер-Лигу с таким бюджетом просить у местных властей точно ничего не нужно. Если есть титульный спонсор и возможность привлечения других средств, то, конечно, клуб не откажется от дополнительных средств, и это будет правильно. Но именно идти и что-то просить и требовать — нет».