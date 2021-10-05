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Гендиректор «Химок» Анохин отреагировал на отставку Прядкина с поста президента РПЛ

Гендиректор «Химок» Анохин отреагировал на отставку Прядкина с поста президента РПЛ
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Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал новость об уходе Сергея Прядкина с должности президента Российской Премьер-Лиги.

«Прядкин ушёл? В частности не вникаю. Футбол на пороге глобальных изменений. Пора в него инвестировать. Моё отношение? Да что же вы напали на бедного Сергея Геннадьевича», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В марте 2020-го Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

Исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Эта должность была утверждена за ним по итогам голосования, проведённого на заседании клубов лиги.

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