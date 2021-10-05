Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 5 октября, пост главы лиги покинул Сергей Прядкин.

Хачатурянц был утверждён исполняющим обязанности главы Российской Премьер-Лиги по итогам голосования, проведённого на заседании клубов лиги.

Напомним, Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 году. В марте 2020 года Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

Лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 является санкт-петербургский «Зенит», в 10 встречах набравший 23 очка. В первую тройку также входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18). Действующий чемпион России — «Зенит».