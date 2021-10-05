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Глава пресс-службы «Спартака» отреагировал на новость об аресте фаната красно-белых

Глава пресс-службы «Спартака» отреагировал на новость об аресте фаната красно-белых
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу ареста болельщика красно-белых после инцидента в Грозном во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

«Как только появилась информация об инциденте, наши сотрудники отправились в подтрибунку. На месте мы запросили всю информацию у представителей МВД, оперативно получили доступ к задержанному болельщику, убедились, что он здоров и ему ничего не угрожает. Решение суда вы знаете — статья 20.1 КОАП, 10 суток. Держим ситуацию на контроле, чтобы после истечения срока ареста человек целым и невредимым вернулся домой. Насколько мы знаем, в Грозном на это время решил остаться товарищ задержанного», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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