Агент Николича: Марко точно покидает «Локомотив»

Деян Йоксимович, агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича, подтвердил, что специалист покинет московскую команду.
«Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», — приводит слова Йоксимовича Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером.
Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Позже стало известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.
- 5 октября 2021
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:38
-
13:22
-
13:15
-
12:49
-
12:48
-
12:38
-
12:28
-
12:24
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:06
-
11:56
-
11:55
-
11:47
-
11:43
-
11:31
-
11:21
-
11:18
-
11:02
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:31
-
10:24
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:32
-
09:23
-
09:00