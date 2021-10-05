Николич может возглавить «Лудогорец»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить болгарский клуб, сообщает Tema Sport.



По информации источника, руководство «Лудогорца» рассматривает кандидатуру Николича на пост наставника команды. Ранее пост главного тренера болгарского клуба покинул литовский специалист Вальдас Дамбраускас.



Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Позже агент специалиста Деян Йоксимович подтвердил скорый уход Николича из клуба Российской Премьер-Лиги.

«Лудогорец» в 8 матчах набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии сезона-2021/2022. «Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и идёт на 4-м месте в РПЛ.