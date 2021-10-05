Почётный президент РФС назвал неожиданным уход Прядкина из РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской Премьер-Лиги.

«Трудно сказать, что будет дальше, только время покажет, насколько Хачатурянц эффективнее. А так, для меня достаточно неожиданный вопрос о смене Прядкина. Его только недавно избрали на пятилетний срок. Какая-то работа велась, а недели две назад пошли разговоры о том, что Прядкина надо поменять. Но причины никто не объяснял: ни РФС, ни клубы.



Надеюсь, что горячка спадёт, и кто-то объяснит, что произошло и возникла необходимость поменять руководителя РПЛ. Что касается Хачатурянца, то мы его знаем по работе в качестве руководителя судейского комитета РФС. Он очень профессионально работал, очевидно, РФС посчитал, что его знания и опыт пригодятся и в РПЛ», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.