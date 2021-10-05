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Мбаппе признался, что назвал Неймара бездельником во время матча с «Монпелье»

Мбаппе признался, что назвал Неймара бездельником во время матча с «Монпелье»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что назвал партнёра по команде Неймара бездельником во время матча 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0).

«Да, я назвал Неймара бездельником. Такое постоянно происходит в футболе, но мы не придаём этому значения. Потом мы поговорили об этом. Ранее у нас уже было несколько подобных словесных перепалок, и, возможно, они повторятся в будущем, но это не стоит такого внимания. Я уважаю Неймара как игрока и человека, я восхищаюсь им. Иногда он недоволен мной, и это нормально. В этом нет проблемы», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче с «Монпелье». Французский форвард был заменён на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнёра по линии нападения.

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