Мбаппе признался, что назвал Неймара бездельником во время матча с «Монпелье»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что назвал партнёра по команде Неймара бездельником во время матча 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0).
«Да, я назвал Неймара бездельником. Такое постоянно происходит в футболе, но мы не придаём этому значения. Потом мы поговорили об этом. Ранее у нас уже было несколько подобных словесных перепалок, и, возможно, они повторятся в будущем, но это не стоит такого внимания. Я уважаю Неймара как игрока и человека, я восхищаюсь им. Иногда он недоволен мной, и это нормально. В этом нет проблемы», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.
Ранее сообщалось, что Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче с «Монпелье». Французский форвард был заменён на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнёра по линии нападения.
- 5 октября 2021
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