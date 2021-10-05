Ашот Хачатурянц отказался от зарплаты президента РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отказался от зарплаты на время работы в качестве исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБК-Спорт».



По информации источника, если Хачатурянц одержит победу на предстоящих выборах главы РПЛ, он также откажется от зарплаты на период, во время которого планировалось выплачивать зарплату Сергею Прядкину, покинувшему пост президента РПЛ сегодня, 5 октября. Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что РПЛ обязалась выплатить Прядкину зарплату за два года, что составляет 12 млн рублей.



Напомним, Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 году. В марте 2020 года Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

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