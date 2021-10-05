Президент «Реала»: надеемся, к 1 января ситуацию с Мбаппе получится решить

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб попытается приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.
«В январе у нас будут новости о Мбаппе. Мы надеемся, что к 1 января ситуация с Мбаппе будет разрешена», — приводит слова Переса El Debate.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Летом Мбаппе мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба. Накануне Мбаппе сообщил, что просил руководство парижан отпустить его минувшим летом.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 9 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 5 октября 2021
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