Хачатурянц: предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера на телеправа РПЛ не будет

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что лига не будет проводить тендер на телеправа.

«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости Лиги», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Сообщалось, что лига намерена провести тендер с разделением пакета медиаправ.

Напомним, сегодня, 5 октября, пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин. Хачатурянц был назначен на пост исполняющего обязанности главы лиги до предстоящих выборов нового руководителя.