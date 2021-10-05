Бабаев — об отмене тендера на телеправа РПЛ: решили не гнаться за журавлём, выбрали синицу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу того, что Российская Премьер-Лига не станет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».

«Непростое решение не проводить тендер. Всё прошло не так жёстко. Мы заказали исследования международной компании, изучали ситуацию на рынке, вывели критерии. В процессе работы группы мы превысили ожидаемую сумму за права. У нас многолетнее партнёрство с «Матч ТВ». Отрицать их преимущество неправильно. Мы достигли того, что хотели ещё до объявления тендера.

$ 100 млн на сезон — предложение «Матч ТВ». Никакого административного давления не было. Мы решили не гнаться за журавлём, выбрали хорошую синицу. Мы выбрали объективно, оценили наш потенциал, мы пошли навстречу. Вопрос закрыт. Это единогласное решение. Конкуренция была. Мы имели информацию о потенциальных предложениях других участников рынка.

Прядкин ушёл добровольно, его все поблагодарили. Меняются обстоятельства. Ситуация изменилась. Мы узнали о его уходе только сегодня. Выборы президента 22 ноября. Мы бы хотели видеть Хачатурянца на этом посту и дальше», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.