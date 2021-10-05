Рио Фердинанд: «МЮ» показывает те же результаты, что испортили ему прошлый сезон

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил выступление команды в последних матчах. Во 2-м туре Лиги чемпионов подопечные Уле-Гуннара Сульшера одолели «Вильярреал» (2:1), а в 7-м туре английской Премьер-лиги сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1).

«Такие игры, как с «Эвертоном», больно бьют по нашей команде и не дают нам бороться за титул в Премьер-лиге. Так было в прошлом сезоне, а теперь и в этом. «МЮ» повезло спасти матч с «Вильярреалом», но это был тревожный звонок.

Мы уже теряли очки раньше, проиграли «Астон Вилле», а теперь не смогли обыграть «Эвертон». При всём уважении к этим командам — мы должны их побеждать. Сделать это непросто, но если вы хотите выиграть чемпионат, то должны разбирать таких соперников на части. 4-5 туров назад мы думали, что шансы на победу в Премьер-лиге хороши. Но теперь мы видим те же результаты, что испортили нам прошлый сезон. Другие игроки — те же результаты», — цитирует Фердинанда Metro.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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