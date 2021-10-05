Президент «Урала» — о Хачатурянце: бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об уходе Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги и назначении Ашота Хачатурянца исполняющим обязанности главы лиги.
«Я не знаю, кто поддерживал Прядкина, а кто нет. Сейчас Сергей Геннадьевич сам подал в отставку. Это было его желание. Прядкин перед началом совещания сказал, что решил подать в отставку. Мы видим, как работает Хачатурянц. Человек пришёл, уже есть какие-то сдвиги. Думаю, это хорошая кандидатура. Будет работать бесплатно? Бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист. Наверное, пропишут какой-то KPI», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В марте 2020 года Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.
- 5 октября 2021
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