Гендиректор «Краснодара» ответил на вопрос, не считает ли решение по тендеру позором

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о решении не проводить тендер на телеправа Российской Премьер-Лиги.

«Решение по тендеру — позор? У вас предвзятое отношение», — передаёт слова Хашига корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Сообщалось, что лига намерена провести тендер с разделением пакета медиаправ. Сегодня, 5 октября, исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что лига приняла решение не проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».