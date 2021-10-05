Экс-владелец «Кристал Пэлас» отреагировал на слова Алекса Фергюсона про Криштиану Роналду

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал слова знаменитого тренера Алекса Фергюсона о португальском форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Легендарный наставник «красных дьяволов» в беседе с бывшим бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым выразил недовольство тем, что Роналду не вышел в стартовом составе на игру 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

«Конечно, можно использовать такой аргумент и говорить, что лучшие футболисты всегда должны играть. Но существует контекст: ротация, слабость соперника. Пока мы не услышали весь разговор Фергюсона с Нурмагомедовым, нужно быть осторожными в оценках.

Я не стану спорить с принципом «всегда выставлять лучших игроков», но аргумент не может заключаться лишь в том, что Роналду должен играть каждую секунду каждого матча. Он не играл каждую минуту в «Ювентусе» в прошлом году. Он не может проводить по 60 матчей, большинство футболистов этого не могут.

У «МЮ» всего хватало для победы, нельзя всё сводить к Роналду. Этот матч нужно было выигрывать. У них было достаточно талантливых игроков для этого. В любом случае Роналду уже 36 лет. Он ещё может выступать на определённом уровне и забивать много голов, но и ему нужно отдыхать», — цитирует Джордана talkSPORT.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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