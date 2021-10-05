Дмитрий Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о временном назначении Дмитрия Лоськова на пост и.о. главного тренера команды. Напомним, сегодня клуб расторг контракт с сербским тренером Марко Николичем.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Позже стало известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

Московский «Локомотив» после 10 туров набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.