Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата турнира на сезон-2022/2023

Российская Премьер-Лига на официальном сайте сообщила, что розыгрыш турнира сезона-2022/2023 будет проводиться в прежнем формате.
«Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон-2022/2023 – чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», — говорится в заявлении РПЛ.
Напомним, ранее нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. 23 августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.
- 5 октября 2021
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:25
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:33
-
14:30
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:45
-
13:45
-
13:43
-
13:38
-
13:22
-
13:15
-
12:49
-
12:48
-
12:38
-
12:28
-
12:24
-
12:16