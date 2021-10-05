Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата турнира на сезон-2022/2023

Российская Премьер-Лига на официальном сайте сообщила, что розыгрыш турнира сезона-2022/2023 будет проводиться в прежнем формате.

«Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон-2022/2023 – чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», — говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, ранее нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. 23 августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.