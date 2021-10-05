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Джейми Каррагер: Криштиану Роналду только добавил проблем «МЮ», а не решил их

Джейми Каррагер: Криштиану Роналду только добавил проблем «МЮ», а не решил их
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. В 7-м туре подопечные Уле-Гуннара Сульшера на своём поле не смогли обыграть «Эвертон» (1:1).

"«Манчестер Юнайтед» остаются группой личностей, а не командой. Криштиану Роналду лишь добавил проблем, а не решил их. Именно поэтому, несмотря на блестящий состав, «Юнайтед» пока не достигли уровня трёх главных соперников. Потеря пяти очков в двух домашних матчах ярко подчёркивает их нестабильность», — цитирует Каррагера The Telegraph.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед», набрав 14 очков, занимает четвёртое место, лидирует «Челси» (16).

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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