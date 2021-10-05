31-летний греческий футболист обнаружен мёртвым в своей машине

Бывший игрок сборной Греции до 21 года Никос Цуманис был найден мёртвым в прибрежном пригороде Каламарии. Сообщается, что незадолго до этого он сообщил своему другу о финансовых проблемах и желании покончить с собой.

Тело игрока было найдено в его собственной машине на пристани. Цуманиса объявили пропавшим без вести в понедельник, 4 октября. Сообщается, что, согласно данным судмедэкспертизы, смерть Никоса наступила в результате удушения. Полиция уже занимается расследованием.

Цуманис присоединился к «Македоникосу» этим летом. Ранее он выступал за «Арис», «Ксанти», «Пантракикос» и «Керкиру» в высшей лиге Греции. Футболист играл на позиции левого защитника и за всю карьеру принял участие в 126 матчах.