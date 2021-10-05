Сенников: вижу Лоськова тренером «Локомотива», может вернуться Сёмин

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова на пост исполняющего обязанности главного тренера железнодорожников после ухода Марко Николича из московского клуба.



«Руководство видит новое направление. Если Лоськов останется главным тренером, будет неожиданно для всех. Но я вижу Лоськова тренером. Сёмин может вернуться, но сейчас больше слухов, что будет какой-то тренер из Германии.



Не считаю результат Николича провальным. Второе место в чемпионате – достаточно хорошо. Увольнение кажется нелогичным. Николич хорошо работал, единственное поражение в чемпионате сейчас — и сразу увольнение», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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