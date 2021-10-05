«Ювентус» хочет оформить трансфер Азара «в стиле Мораты»
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Нападающий «Реала» Эден Азар может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato со ссылкой на Don Balon.
«Бьянконери» готовы оформить трансфер бельгийского форварда по формуле «в стиле Мораты» — взять его в многолетнюю аренду с правом выкупа.
Летом в СМИ уже появлялась информация об интересе «Ювентуса» к Азару. Сообщалось, что бельгийский футболист может заменить португальского нападающего Криштиану Роналду. Сам футболист не был заинтересован в возможном переходе.
Напомним, Азар перешёл в «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. Тогда мадридцы заплатили за него € 115 млн. Контракт бельгийского нападающего с мадридским клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Азар провел восемь матчей, отдав одну голевую передачу.
Новость по темеЭден Азар не заинтересован в переходе из «Реала» в «Ювентус»
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