«Барселона» проявляет интерес к Ольмо из «Лейпцига» и Стерлингу из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг привлекли внимание селекционной службы каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.



По сообщениям источника, Ольмо является трансферной целью «Барселоны» в зимнее и летнее трансферные окна. Нынешним летом каталонцы пытались заполучить испанского полузащитника «Лейпцига», однако «Барселона» не смогла удовлетворить финансовые запросы немецкого клуба.

По информации журналиста Ориоля Доменека, сине-гранатовые также рассматривают вариант подписания нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга этой зимой.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ольмо из-за мышечного повреждения сыграл только в двух матчах и результативными действиями не отметился.



Стерлинг провёл семь матчей в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 и забил один гол.