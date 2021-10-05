«Барселона» проявляет интерес к Ольмо из «Лейпцига» и Стерлингу из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг привлекли внимание селекционной службы каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
По сообщениям источника, Ольмо является трансферной целью «Барселоны» в зимнее и летнее трансферные окна. Нынешним летом каталонцы пытались заполучить испанского полузащитника «Лейпцига», однако «Барселона» не смогла удовлетворить финансовые запросы немецкого клуба.
По информации журналиста Ориоля Доменека, сине-гранатовые также рассматривают вариант подписания нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга этой зимой.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ольмо из-за мышечного повреждения сыграл только в двух матчах и результативными действиями не отметился.
Стерлинг провёл семь матчей в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 и забил один гол.
- 5 октября 2021
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