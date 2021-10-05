«Чемпионат» поддерживает проект Доброшрифт

6 октября по всему миру отмечается день поддержки людей с церебральным параличом. С 2019 года в России об этом рассказывает проект «Доброшрифт». Миссия проекта – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается.

«Доброшрифт» предлагает людям и компаниям использовать особенный шрифт во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом (первую среду октября). Шрифт создан на основе прописей детей с ДЦП и адаптирован студиями шрифтового дизайна «Паратайп» и «Студией Артемия Лебедева». На сайте «Доброшрифта» можно прочитать историю каждого ребенка, создавшего свою букву, и сделать пожертвование. Все средства, полученные в рамках проекта, будут направлены в пользу подопечных фонда «Подарок Ангелу».

Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу» занимается системной помощью неполным и малоимущим семьям, в которых воспитываются дети с церебральным параличом и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме материальной помощи фонд оказывает социальную и психологическую поддержку подопечным детям и их семьям. Помощь оказывается семьям из всех регионов РФ по 4-м благотворительным программам. В 2020 году более 4 тысяч семей получили помощь по благотворительным программам фонда.

Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата»: «Акция «Доброшрифт» уже третий год проходит в Международный день ДЦП. Команда «Чемпионата» поддерживает акцию и фонд «Подарок Ангелу», и призывает к участию наших читателей. Важно понимать, что благодаря вовремя оказанной помощи и реабилитации нуждающиеся дети могут полноценно радоваться жизни: заниматься спортом, следить за любимыми командами и спортсменами, развивать свои хобби и увлечения. Поэтому у каждого из нас есть возможность улучшить жизнь ребёнка, который борется с ДЦП, и помочь ему преодолеть трудности».