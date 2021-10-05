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Крауч: Хаверц напоминает мне Озила

Крауч: Хаверц напоминает мне Озила
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Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Питер Крауч высказал мнение об игре полузащитника «Челси» Кая Хаверца.

«Зиеш и Хаверц очень разочаровали меня. Хаверц напоминает мне Озила. Он блестяще выступает, когда игра легко даётся. Но как только становится сложнее, он бывает ленивым и выглядит тяжёлым. Он может разочаровать», — цитирует Крауча Daily Mail.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил, что ждёт большего от Хаверца в играх.

Напомним, Хаверц стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя за € 80 млн из леверкузенского «Байера». В текущем сезоне он принял участие в 9 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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