Луческу уехал из Киева и предоставил футболистам «Динамо» выходные

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после матча с донецким «Шахтёром» дал футболистам столичной украинской команды несколько выходных. Об этом сообщает meta-raitings.com.ua.

По информации источника, румынский специалист с женой Нелли также воспользовался выходными и улетел домой, в Румынию.

Накануне, 3 октября, киевское «Динамо» встречалось с донецким «Шахтёром» в матче украинской Премьер-лиги. Игра завершилась ничьей со счётом 0:0. С мая 2020 года НСК «Олимпийский» в Киеве является основной ареной «Шахтёра». Киевское «Динамо» набрало 26 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2021/2022. Донецкий «Шахтёр» (23) располагается на 2-м месте. Действующий чемпион страны — киевское «Динамо».