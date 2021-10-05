Захарян и Глушаков досрочно покинули тренировку сборной России

Полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков досрочно покинули тренировку сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сборная России начала тренировку в полном составе перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией. Встреча пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысяч зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом коронавирусе.
- 5 октября 2021
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