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Роберто Мартинес: самоотдача Азара не вызывает вопросов

Роберто Мартинес: самоотдача Азара не вызывает вопросов
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление Эдена Азара за «Реал».

«У Эдена было два очень тяжёлых года, связанных с травмами. Я видел, как Азар выиграл чемпионат во Франции, премьер-лигу с двумя разными проектами одной команды. Жаль, что за последние два года я не мог видеть счастливого Эдена. Он не был на своем лучшем уровне в Мадриде, он не видел в себе большой потенциал, который у него есть.

Он очень спокоен. У него есть характер, который заставляет его быстро подниматься. Он лидер, капитан Бельгии, и он оказал очень большое влияние на эту команду. На человеческом уровне вы можете доверять Эдену, а с точки зрения футбола его самоотдача не вызывает вопросов», — приводит слова Мартинеса AS.

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