Экс-президент «Локомотива»: Рангнику нужен послушный тренер. Сёмина никогда не поставят

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на отставку Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».

«Предсказывал, что Николича уберут в скором времени. Уже во время матча с «Лацио» было видно, что ему, скорее всего, уже тогда обьявили, что с ним расторгнут контракт. Николич совершенно отрешённо сидел на лавочке, не участвовал в игре, не проявлял никаких эмоций — всё это чувствовалось. Поэтому с «Лацио» был такой результат, невзрачная и плохая игра.



Все эти действия вписываются в ту логику, которая сейчас происходит в «Локомотиве». Она заключается в том, что во главе с Рангником пришли люди, цель которых бизнес в футболе. Они делают из «Локомотива» бизнес-клуб для получения и зарабатывания денег. От клуба «Локомотив», который существовал раньше для получения спортивных результатов, уже ничего не остаётся. Для этого им нужны игроки, которых приводят только для того, чтобы их засветить, распиарить и продать. С этой целью пришли Бека-Бека, Керк, тот же Анджорин и другие.



Теперь Рангнику нужен тренер, который будет послушен, каким не был Николич. Им не нужен тренер, который будет что-то им возражать. Сейчас они найдут послушного специалиста, Лоськов — временная фигура, он недолго будет исполнять обязанности. Сёмина никогда не поставят. Юрий Павлович сломает им все планы. Поставят близкого к Рангнику человека.



Разговоры о сносе стадиона — тот же бизнес-проект. Думаю, в скором времени «Локомотив» переедет в «Лужники», а на месте стадиона в Черкизово будет застройка. 27 гектар в центре Москвы, да ещё и рядом с метро — очень вкусное место. Это будет другой «Локомотив», другая команда, нацеленные на получение только финансовых результатов, причём даже в ущерб спортивным. Нужно уже сейчас забыть о той команде, что мы знали», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.