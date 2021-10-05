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Денис Глушаков объяснил, почему досрочно покинул тренировку сборной России

Денис Глушаков объяснил, почему досрочно покинул тренировку сборной России
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Полузащитник сборной России Денис Глушаков объяснил, почему досрочно покинул тренировку национальной команды.

«Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план. Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всё чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков досрочно покинули тренировку сборной России. Встреча пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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