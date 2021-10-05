Матвей Сафонов был номинирован на премию «Джентльмен года». Жена обвинила вратаря в измене

Были объявлены кандидаты на премию «Джентльмен года» — 2021 от «Комсомольской правды». Об этом сообщается на официальном сайте издания. В кандидатах оказался вратарь сборной России Матвей Сафонов, которого жена публично обвинила в измене, объявив о распаде семьи.
Все кандидаты: Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Фёдор Смолов (оба — «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Напомним, Анастасия и Матвей были вместе на протяжении семи лет. В июне текущего года во время чемпионата Европы у пары родилась дочь Майя.
Сафонов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 9 матчах чемпионата России, в пяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
- 5 октября 2021
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