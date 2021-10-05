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Глушаков: понимаю всё, что говорит Карпин. У него есть своё видение футбола

Глушаков: понимаю всё, что говорит Карпин. У него есть своё видение футбола
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Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерие Карпине.

«Какие чувства после возвращения в сборную? Сборная и сборная, герб на груди есть. В Новогорск как и раньше зашёл. Знакомые места, ведь мы иногда здесь тренируемся с командой. Никакого волнения нет. Всё же столько матчей сыграл: готов в любой момент. Приятно вернуться. Каждый футболист мечтает выступать за сборную. Неоднократно говорил, что моя цель вернуться в неё.

Я знаю Валерия Георгиевича Карпина по «Спартаку»: он меня брал из «Локомотива». Понимаю всё, что он говорит. Дисциплина как всегда на первом плане. Конечно, что-то поменялось: замеры там… Но ничего глобального. У тренера есть своё видение футбола, о котором он нам говорит», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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