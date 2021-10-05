«Локомотив» опубликовал прощальное видео, посвящённое Николичу

Московский «Локомотив», расторгнувший контракт с главным тренером Марко Николичем, в «Твиттере» опубликовал видео с эпизодами из работы сербского специалиста в команде.



Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.



Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.