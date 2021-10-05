Итальянское издание включило трансфер Кокорина в число худших за последнее время в Серии А

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало подписание Александра Кокорина, выступающего за «Фиорентину», одним из худших трансферов за последнее время.



Журналист Альфредо Педулла заявил, что трансфер, за который «фиалки» заплатили € 4,5 млн и дали футболисту зарплату € 1,8 млн за сезон при том, что форвард так и не забил ни одного гола, можно считать провальным. Также в число худших трансферов попало подписание Ведата Мурики римским «Лацио» за € 20 млн. Футболист в 42 матчах за «орлов» забил 2 мяча.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.