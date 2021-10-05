Итальянское издание включило трансфер Кокорина в число худших за последнее время в Серии А

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало подписание Александра Кокорина, выступающего за «Фиорентину», одним из худших трансферов за последнее время.
Журналист Альфредо Педулла заявил, что трансфер, за который «фиалки» заплатили € 4,5 млн и дали футболисту зарплату € 1,8 млн за сезон при том, что форвард так и не забил ни одного гола, можно считать провальным. Также в число худших трансферов попало подписание Ведата Мурики римским «Лацио» за € 20 млн. Футболист в 42 матчах за «орлов» забил 2 мяча.
Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
- 5 октября 2021
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:34
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:12
-
20:11
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:43
-
19:33
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:12
-
19:10
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:35
-
18:29