Карпин: мешают ли перелёты? Мешает всё. Лучше вообще все игры дома играть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы о важности октябрьских матчей и перелётах команды.
«Составы на тренировках были абсолютно смешанные, они ни о чём не говорят – поэтому вы и видели их на открытой тренировке. Две победы гарантируют нам второе место? Если поднять пресс-конференции перед прошлым сбором, то вы называли ключевым его. Я так же говорил – да. Сейчас – эти два матча. Проще оттого, что будет два, а не три матча, нам не становится. Тогда были Хорватия, Кипр и Мальта, сейчас Словакия и Словения. Нагрузка будет меньше, но «ключевее» или нет игры не становятся.
Мешают ли перелёты? Мешает всё, лучше все игры вообще дома играть. Если бы можно было так – было бы хорошо. Но все летают, все в равных условиях – какой смысл поднимать этот вопрос?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 5 октября 2021
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