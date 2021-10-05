«Уотфорд» отклонил просьбу «Ливерпуля» о переносе матча английской Премьер-лиги

«Уотфорд» отказал «Ливерпулю» в переносе на более позднее время матча 8-го тура английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.
Мерсисайдский клуб просил руководство чемпионата перенести матч, который состоится 16 октября, с 14:30 мск на 21:45 мск. Благодаря переносу матча на более позднее время «Ливерпуль» рассчитывал, что в игре смогут принять участие Алисон Бекер, Фабиньо и Фирмино. За день до матча с «Уотфордом» бразильцы должны сыграть с Уругваем в отборе к ЧМ-2022.
Если Бразилия не разрешит игрокам пропустить встречу с Уругваем, они рискуют пропустить первый матч клуба после международного перерыва.
«Уотфорд» выступил против переноса матча, утверждая, что дата и время начала встречи согласованы в июле, поэтому возможное изменение принесло бы неудобства их болельщикам, которые заранее планировали посещение данной игры.
После семи туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Уотфорд» (7) – на 15-м месте в таблице.
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