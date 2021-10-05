«К сожалению или к счастью, такие перемены происходят». Смолов — об уходе Николича

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал уход главного тренера железнодорожников Марко Николича.

«Как уйти от того, что ушёл Николич? Я слежу за этими новостями, но приходится абстрагироваться. Футбол – это профессия, такие перемены, к сожалению или к счастью, происходят. Никто от этого не застрахован. Все должны быть профессионалами. Надо сфокусироваться на том, где я нахожусь – на сборной», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.