«К сожалению или к счастью, такие перемены происходят». Смолов — об уходе Николича

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал уход главного тренера железнодорожников Марко Николича.
«Как уйти от того, что ушёл Николич? Я слежу за этими новостями, но приходится абстрагироваться. Футбол – это профессия, такие перемены, к сожалению или к счастью, происходят. Никто от этого не застрахован. Все должны быть профессионалами. Надо сфокусироваться на том, где я нахожусь – на сборной», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.
- 5 октября 2021
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