«Спартак» стал первым клубом РПЛ с аудиторией в 5 млн подписчиков в соцсетях

Московский «Спартак» сообщил, что стал первым клубом Российской Премьер-Лиги, достигшим 5 млн подписчиков в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук», YouTube и TikTok.
«Согласно данным Blinkfire, у красно-белых — 5,011 миллиона подписчиков, у ближайшего преследователя «Зенита» — 4,81 миллиона, у ЦСКА и «Локомотива» — 2,79 и 1,45 миллиона соответственно. Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью. Оставайтесь на связи, красно-белые!» — сообщает пресс-служба «Спартака».
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», у которого 23 очка по итогам 10 встреч.
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
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