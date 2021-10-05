Френки де Йонг: всё слишком преувеличено, «Барселона» не в яме

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал неудачные результаты сине-гранатовых в начале сезона.



«Всё слишком преувеличено, мы не в яме. Результаты плохие и все это понимают. Когда у такого клуба, как «Барселона», такие плохие результаты, чувствуется напряжение. Я разочарован, но не подавлен.



Хорошо, что у нас сейчас перерыв. После него всё может нормализоваться, особенно когда вернутся травмированные игроки. Убеждён, что сезон ещё не потерян, так как отставание от «Реала» и «Атлетико» не так велико и нам ещё предстоит сыграть 30 игр. Хотя Лигу чемпионов мы начали очень плохо», — цитирует де Йонга Sport.es.



Также полузащитник высказался о своей игровой форме.



«Жду от себя большего, но я не тот игрок, который забивает 30 голов за сезон. Я не Месси и не знаю ни одного полузащитника, который забивает столько.



Не думаю, что я игрок, о котором нужно судить по голам и передачам после завершения сезона. Думаю, иногда всё преувеличивается. Я не в лучшей форме, но и не в самой плохой», — сказал полузащитник.



В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл восемь матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.



После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.