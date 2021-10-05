Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
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Президент итальянской «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что один из лидеров флорентийской команды, Душан Влахович, отказался продлевать контракт с клубом.
«Мы на протяжении нескольких месяцев пытались договориться с ним о продлении контракта. Влахович не принял наше предложение. Мы не планируем вступать с ним в новые переговоры».
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.
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