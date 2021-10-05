Карпин: я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал идею о проведении чемпионата мира каждые два года.

«Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года. Получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских: они сейчас и так играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать: с чем связано такое количество травм? Представьте: послековидный год, игры стали ещё чаще, представьте, что это будет каждый год. Я скорее против», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.