УЕФА представил логотип Евро-2024

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.

«Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол — область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда — от логотипа до узоров и видео — отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.



Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, что в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.

В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.