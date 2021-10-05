Кьеллини: для меня Италия — не расистская страна

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о проблемах расизма в своей стране.

«Расизм — это неприемлемо. Нам нужны законы и правила, которые будут применяться на практике и работать — это самое главное. Мне было стыдно ха ситуацию с Кулибали, как итальянцу и тосканцу, ещё и потому, что Италия для меня — не расистская страна. Необходимо сделать что-то большее, чем то, что предпринимается сейчас, иначе со стороны мы создадим о себе плохое представление. Мы с большим уважением относимся к сборной Испании и должны уверенно справляться с различными этапами матча. Финал в Киеве с Испанией — это игра, которая вызывает у меня самые худшие воспоминания», — приводит слова Джорджо Кьеллини Football Italia.