Кьеллини: для меня Италия — не расистская страна
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Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о проблемах расизма в своей стране.
«Расизм — это неприемлемо. Нам нужны законы и правила, которые будут применяться на практике и работать — это самое главное. Мне было стыдно ха ситуацию с Кулибали, как итальянцу и тосканцу, ещё и потому, что Италия для меня — не расистская страна. Необходимо сделать что-то большее, чем то, что предпринимается сейчас, иначе со стороны мы создадим о себе плохое представление. Мы с большим уважением относимся к сборной Испании и должны уверенно справляться с различными этапами матча. Финал в Киеве с Испанией — это игра, которая вызывает у меня самые худшие воспоминания», — приводит слова Джорджо Кьеллини Football Italia.
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