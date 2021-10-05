Шмейхель высказался против отставки главного тренера «Манчестер Юнайтед» Сульшера

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал идею увольнения нынешнего наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
«Я думаю, что это смешно, абсолютно смешно. Они хотят нового Ван Гала или нового Моуринью? Чего они хотят? Такой вариант уже пробовали, привозили так называемых тренеров с большим именем, но они не проявили такой заботы и внимания к деталям в работе с молодежью, развитии клуба и его ДНК, как Уле.
До него приходило много игроков и уходило много тренеров, поэтому всё нужно перестроить. Я надеюсь, что люди понимают, что на это нужно время.
Помните, мы заняли второе место в прошлом сезоне, если мы сможем повторить такой результат, это будет очень хорошо. Так что дайте Уле время. Давайте не будем пестрить заголовками «Уле ушел», потому что встаёт следующий вопрос — «кто вместо него?».
Если кто-то может назвать тренера, который гарантированно будет работать лучше, я готов обсудить это, но в данный момент я не вижу такого человека», — цитирует Шмейхеля Daily Mail.
После семи туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
- 5 октября 2021
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