Френки де Йонг рассказал о настрое на матч с киевским «Динамо»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» голландец Френки де Йонг рассказал о своём настрое на матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
«Уберите половину нападающих из любого клуба – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. На Кумана оказывают сильное давление — это все видят. Мы плохо начали в Лиге чемпионов, однако еще ничего не потеряно. Важно обыграть «Динамо» Киев, это придаст команде импульс», — приводит слова де Йонга AD.
В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл восемь матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Матч между «Барселоной» и киевским «Динамо» состоится 20 октября на «Камп Ноу». Старт игры запланирован на 19:45 по мск.
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