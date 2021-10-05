Френки де Йонг рассказал о настрое на матч с киевским «Динамо»

Полузащитник каталонской «Барселоны» голландец Френки де Йонг рассказал о своём настрое на матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Уберите половину нападающих из любого клуба – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. На Кумана оказывают сильное давление — это все видят. Мы плохо начали в Лиге чемпионов, однако еще ничего не потеряно. Важно обыграть «Динамо» Киев, это придаст команде импульс», — приводит слова де Йонга AD.

В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл восемь матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Матч между «Барселоной» и киевским «Динамо» состоится 20 октября на «Камп Ноу». Старт игры запланирован на 19:45 по мск.